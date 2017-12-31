В следующем году в Украине введут абонплату за холодную и горячую воду, отопление,передает со ссылкой на .

"Это европейская практика. Абонплата устанавливается, чтобы перекрыть несезонные провалы по поступлениям. Поэтому в тарифе отделяется часть абонплаты - фиксированный платеж. Главное, чтобы абонплату рассчитали справедливо. Если мы говорим о газовой, то в Украине она привязана к какой-то эфемерной технической мощности. А не до фактических объемов потреблении и расходов", - рассказала Gazeta.ua член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева.

Эксперт положительно оценила закон о жилищно-коммунальные услуги, который в этом году приняла .

"Теперь украинцы осознают, что наконец стали хозяевами в собственном доме. А не зависит от монополиста, как было раньше. По закону только от совладельцев дома будет зависеть, кого они выберут в управляющие. Какие задачи перед ним поставят, о какой зарплате договорятся", - рассказала Мария Яковлева.

С 1 января 2019 года введут пеню за несвоевременную оплату коммунальных счетов - 0,01% за каждый день просрочки.

"Если пересчитать на процентную ставку, то это 3,5% годовых", - добавила знаток по энергоэффективности.

9 ноября приняла закон о жилищно-коммунальные услуги. Документ поддержали 262 народных депутата. Законом предусматривается, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги устанавливаются по договоренности сторон, кроме случаев, когда они являются регулируемыми. В таком случае тарифы устанавливаются государственными органами или органами местного самоуправления.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира