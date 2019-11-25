Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеоролике, обнародованном 25 ноября на официальном YouTube-канале президента.

«Третьего депутата – по количеству, я имею в виду – исключили из партии «Слуга народа», и мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очищение. Набрали людей из народа, обычных людей, и всегда говорили, что если будем находить что-то криминальное, какие-то новости будут про договорняки или уголовные дела – будем исключать», – заявил президент.

Первыми двумя исключенными парламентариями стали Анна Скороход и Антон Поляков.

Зеленский не назвал имени третьего исключенного нардепа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира