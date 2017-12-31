49-летний работник таможенного терминала КПП "Тиса" погиб под колесами грузовика. Инцидент произошел 30 декабря утром,передает со ссылкой на .

"На транспортной парковке таможенного терминала с сервисной зоны выезжал грузовой автомобиль . Водитель не заметил работника и наехал на него. К сожалению, пострадавший скончался во время операции в больнице", - говорится в сообщении.

48-летний мужчина, управлявший фурой, был трезв.

По факту гибели человека открыли уголовное производство.

Накануне на окружной дороге Харьков-Довжанский столкнулись два автомобиля. Три человека погибли на месте.

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