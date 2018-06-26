Президент Украины поговорил по телефону с президентом Турции

Как сообщают в пресс-службе президента Украины, лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства между Украиной и Турцией.

"Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Речь шла о расширении взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике и оборонной промышленности. Особое внимание было уделено подготовке к заседанию Стратегического совета президентов, которое должно состояться в Турции" , - отмечают в пресс-службе главы Украины.

Напомним, 24 июня в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. Согласно официальным результатам голосования, действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов. Вечером 24 июня Эрдоган объявил о своей победе на внеочередных президентских выборах .

После этих выборов Турция переходит к президентской форме правления, было закреплено на референдуме 2017 года. Согласно внесенным в Конституцию изменениями, президент страны будет возглавлять правительство страны и назначать на должности министров без согласия парламента. Также он будет назначать руководителей спецслужб и армии.