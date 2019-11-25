Зіркова пара Alyosha і Тарас Тополя не виставляють свої почуття на показ і воліють не демонструвати зайвий раз своїх синів публіці. Проте, нещодавно зірки таки вирішили змінити свої погляди і показали шанувальникам щасливі сімейні фото, зроблені цієї осені.



"Наше близьке оточення і друзі знають, що саме в Карпатах, на лоні природи зароджувались наші з Оленою стосунки і, власне, план, про який співається у пісні, ми майже виконали. У нас двоє синів, залишилися ще дівчинка, якій ми, звичайно ж, будемо раді. Чому історія з виноградниками? Тому, що ми з дружиною маємо добру традицію сідати ввечері за келихом хорошого сухого вина і говорити про все. Коли я побачив ці прекрасні виноградники, цю локацію і дізнався історію родини, яка вирощує цей виноград, запропонував команді «Антитіл» виїхати туди і зняти там хороше, тепле родинне відео про те, як вся сім’я працює у своєму господарстві заради того, щоб створити щось разом. Історія вдалася. Відео вийшло таким, яким ми його запланували, ну і, звичайно ж, не обійшлося без справжніх відеокадрів із нашого сімейного архіву, яких так само дуже багато в цьому відеокліпі. Вирішили зняти своїх дітей і поділитися сімейним відео, бо повторюся, пісня великою мірою автобіографічна. З синами працювалося легко. Вони вели себе добре, підтримували нас і майже не вередували", — поділився Тарас Тополя думками про створення кліпу для нової пісні.









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