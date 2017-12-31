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Силовики взяли штурмом отделение почты, - окровавленного злоумышленника задержали
31.12.2017 03:01
Силовики взяли штурмом отделение почты, - окровавленного злоумышленника задержали По теме:

В Харькове "КОРД" штурмом взяли отделение "Укрпочты", где держали еще шестерых заложников,передает со ссылкой на .

Об этом сообщил на своей странице в Facebook.

"Всех задержанных в Харькове освободили. Нападавший задержан. Спасибо за хорошую работу сотрудникам Нацполиции и . Поручил местным органам власти оказать необходимую помощь пострадавшим", - заявил Порошенко.

Также министр внутренних дел сообщил, что преступник был локализован оперативниками уголовного розыска Нацполиции.

Народный депутат Антон Геращенко рассказал, что к переговорам со злоумышленником был приобщен его отец.

30 декабря днем ​​в Харькове захватили отделение "Укрпочты". В заложниках оказались 11 человек - между них 2 детей. Сначала удалось освободить детей и трех взрослых.

Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.







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