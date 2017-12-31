Президент утвердил законы с изменениями в Бюджетный и Налоговый кодексы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства,передает со ссылкой на .

В частности, он подписал закон №2233-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" и закон №2245-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году".

Отмечено, что соответствующие законы входят в бюджетный пакета законодательных актов.

Как сообщается, документ №2233-VIII урегулируются отдельные вопросы, связанные с формированием и исполнением Государственного бюджета на 2018 рек и создаются условия для стабильного функционирования бюджетной системы и обеспечение реализации медицинской и образовательной реформ.

Законон также предусмотрено уточнение порядка формирования и исполнения местных бюджетов, межбюджетных взаимоотношений между государственным и местными бюджетами. А также порядок финансового обеспечения здравоохранения и образования, социальной защиты граждан; создание Государственного фонда развития водного хозяйства и усовершенствования положений о деятельности Государственного дорожного фонда.

В то же время изменениями в Налоговый кодекс предусмотрено решение вопроса о блокировании налоговых накладных / расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, здийсненення индексации ставок налогов, установленных в абсолютных значениях.

Кроме того, обеспечивается внесении изменений в правила беспошлинного ввоза товаров на территорию Украины, в том числе в международных почтовых и экспресс-отправлениях; внедряется ряд стимулирующих и преференциальных норм, в том числе о предоставлении льгот по отдельным видам деятельности и на определенные виды продукции; регулируется вопрос индексации нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и прочее.

Напомним, ранее сообщалось, что президент подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2018 год.

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