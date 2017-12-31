Некоторые из них могут очень больно ударить по карману нарушителя.

Одной из важнейших новостей уходящего года стали изменения в ПДД Украины, презентованные после резонансного ДТП в Харькове. Напоминаем, что в МВД решили усилить ответственность нарушителей, информирует svodka.net.

Увеличенные штрафы активно обсуждаются украинскими автомобилистами, в том числе, и в соцсетях. Некоторые из них могут очень больно ударить по карману нарушителя.

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Самый большой штраф за нарушение ПДД в Украине составляет 40 800 грн. До недавнего времени такое наказание было предусмотрено только в том случае, если водителя до этого уже дважды штрафовали за вождение в нетрезвом виде на протяжении последних 5 лет.

К тому же, это взыскание сопровождается лишением прав на срок до 10 лет. Впрочем, даже минимальный штраф за пьяное вождение – 10 200 грн.

Теперь же штрафы в размере 10200–40800 грн планируют ввести за управление транспортным средством для лиц, не имеющих на это права или лишенных прав. В МВД отдельно уточнили, что данная норма не распространяется на водителей, забывших права дома.

Также изменения в ПДД Украины содержат пункт об увеличении до 3400 грн штрафа за покидание места ДТП. Таким же будет и наказание за превышение допустимой скорости на 50 км/ч и более.

Кроме того, за вождение в нетрезвом виде будут предусмотрены и более суровые санкции. Если пьяный водитель совершил ДТП, приведшее к средним телесным повреждениям, то ему грозит тюремный срок до 3 лет. В случае, если в аварии есть погибшие и тяжело травмированные, то могут присудить и 7-12 лет лишения свободы.

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