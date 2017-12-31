Один из освобожденных из харьковского отделения "Укрпочты" Андрей Ремига рассказал о угрожавшего применить взрывчатку,передает со ссылкой на .

Как он говорит, правонарушитель где-то в 15.00 сообщил, что скоро всех заложников понемногу выпустит. Мальчика с матерью и еще трех человек отпустили.

"Он все время предлагал кофе, чай. Он нацепил на себя взрывчатку и говорил, если полицейские не будут его слухаться, то он сорвет ее. Взрывчатка была в двух бутылках, в нее положили что-то и там горело синим", - говорит Андрей.

"Он хотел, чтобы выполняли его приказы. Говорил, чтобы его снимали и везде показывали. Он старый такой, еще говорит, что у него рак мозга", - добавляет мальчик.

Мальчик говорит, что их было семеро, сейчас там остался один заложник.

Следователями ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по статье "захват заложников". злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. 30 декабря в 15.00 он захватил заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове. На месте инцидента работают патрульные, , "КОРД".

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