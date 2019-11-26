|Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Путиным в Париже
|26.11.2019 05:45
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в нормандском формате поставит вопрос о прекращении огня на Донбассе.(function() })();
В своем видеобращении Зеленский отметил, что дата проведения нормандского саммита уже подтверждена, встреча состоится 9 декабря в Париже.
По словам президента, Украина «дожала» встречу в нормандском формате, которая разблокирует переговоры о возвращении украинского суверенитета над оккупированными территориями.
«Честно говоря, мы готовы (к саммиту — Ред.), но еще нужно немного поработать … к сожалению, мы продолжаем терять наших людей, и поэтому мы должны поговорить о прекращении огня на Донбассе, чем раньше, тем лучше … Надо кончать эту войну», — отметил Зеленский.
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