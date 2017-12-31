|С мегаформами и в образе русалки: как зажигает в сети самая известная болельщица
|31.12.2017 04:21
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Чилийская модель Playboy Даниэла Чавес носит неофициальный титул самой знаменитой футбольной болельщицы.
Девушка вновь порадовала своих поклонников очередной фотосессией.
27-летняя красотка, у которой более боле 7.7 млн подписчиков в Instagram, без стеснения выкладывает у себя в аккаунте самые откровенные снимки.
Фанаты и чилийского футбола и девушки в частности оставляют сотни восторженных комментариев под каждым кадром Даниэлы.
В чем секрет такой любви поклонников, понятно, если посмотреть на зажигающие фото девушки.
Ранее свои яркие фото выложила в сеть сестра украинского боксера Василия Ломаченко.
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