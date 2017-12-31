Киевские власти весной представят концепцию развития сферы парковки в столице

Киевские власти весной 2018 года презентуют концепцию развития сферы парковки в столице, что позволит навести порядок на улицах Киева, заявил мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко.

Мэр Киева в эфире телеканала "NewsOne" напомнил, что парламент принял в целом закон о парковках, который дает полномочия местной власти навести порядок с парковкой на улицах городов.

По словам В.Кличко, принятие закона о парковке позволит привлечь инвестиции в строительство новых паркингов, в том числе перехватывающих на окраинах города.

"Мы также будем строить перехватывающие паркинги. Человек должен знать, если приехать в центр Киева, то припарковаться будет дорого", – подчеркнул городской голова.

По словам В.Кличко, это является мировой практикой. "Это работает во всем мире. И весной мы будем презентовать концепцию развития парковок в городе Киеве", – добавил Киевский городской голова.