|Зеленский поговорил с Путиным о газе и пропавших унитазах
|26.11.2019 07:36
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.(function() })();
Других подробностей разговора в Офисе президента не сообщают.
В то же время в пресс-службе президента РФ рассказали, что разговор состоялся по инициативе Зеленского с учетом запланированного на 9 декабря саммита в «нормандском формате».
По данным российской стороны, во время общения президентов была «затронута ситуация с передачей трех военных кораблей» и «подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы
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