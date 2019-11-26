Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Других подробностей разговора в Офисе президента не сообщают.

В то же время в пресс-службе президента РФ рассказали, что разговор состоялся по инициативе Зеленского с учетом запланированного на 9 декабря саммита в «нормандском формате».

По данным российской стороны, во время общения президентов была «затронута ситуация с передачей трех военных кораблей» и «подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы

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