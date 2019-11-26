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Lyst назвав найвпливовішу персону в світі моди. І це Меган Маркл
26.11.2019 07:51
Авторитетний ресурс про моду Lyst підвів підсумки 2019 року, і назвав список найвпливовіших персон в модній індустрії.

До нього увійшли зірки, які краще за всіх одягаються і надихають своїм стилем. Цього року рейтинг очолила герцогиня Сассекськомуа, обігнавши навіть популярного інфлюенсера і власницю косметичної імперії Кайлі Дженнер. Кожен раз, коли армия принца Гаррі одягала якесь плаття, популярність запитів у пошуковій системі цієї речі виростала на 216 відсотків.

Меган Маркл стала єдиним членом королівської сім'ї, якому вдалося потрапити в першу десятку Lyst - герцогиня Кембриджська, Кейт Міддлтон, зайняла 11-те місце.

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