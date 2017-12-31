|В Киеве произошло масштабное ДТП с участием шести авто
|31.12.2017 04:50
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В столице на Днепровской набережной водитель автомобиля Mercedes врезался в 5 припаркованных автомобилей, передает со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“С места серьезного ДТП в Киеве на Днепровской набережной, рядом с поворотом на ул. П. Тычины. Предварительно, водитель автомобиля Mercedes (польская регистрация), скрываясь от погони патрульной полиции, врезался в 5 припаркованных „елочкой“ автомобилей, между них: Ford, KIA, Subaru и Toyota”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате аварии никто серьезно не пострадал.
Водитель Mercedes задержан.
Сейчас на месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Как сообщал в Харькове на окружной дороге произошло ДТП, в результате которого три человека погибли, еще двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.