Командиры Вооруженных сил США обеспокоены, что в случае, если им придется вступить в конфликт с Россией, самые могущественные военные в мире могут застрять в пробке, передает со ссылкой на The Washington Post.

Хаммеры, вероятно, рычали бы, ползком позади скопления фур на узких дорогах, при движении восточной Европой. Танки США, вероятно, разрушили бы ржавые мосты, которые слишком слабы, чтобы удержать их вес. Войска на границе могли бы поймать пограничники или упорные железнодорожные компании.

По мнению авторов статьи, несмотря на то, что многие из барьеров все же получится преодолеть, однако в случае объявления войны, неясный период перед началом военных действий станет большой проблемой.

“НАТО обладает лишь „скелетными силами“, размещенные в странах-членах, которые граничат с Россией. Резервные силы должны пройти сотни миль. И задержки — совокупность бюрократии, плохого планирования и умирающей инфраструктуры — могли бы позволить России захватить территорию НАТО в странах Балтии, тогда как планировщики армии США все еще заполняли бы 17 форм, необходимых для пересечения границ Германии и Польши”, — пишет изданий.

Во время крайней мере одного из военных тренировок Белого дома, которое симулировали европейскую войну с Россией, логистические препятствия способствовали потерям НАТО.

Такая вероятность ощутима для военнослужащих, застряли, пытаясь переместиться от учебно-тренировочных упражнений в Европе. Например, для эскадрильи американской армии, в прошлом году две недели составляли бюджет, чтобы перевезти свои бронированные машины “Страйкер” поездом в Германию из черноморского региона в Грузии. В результате войска на четыре месяца застряли в Германии, безвыездные и без оружия, рассказал подполковник Адам Лакей, командир эскадрильи.

“Мы должны иметь возможность двигаться с той же скоростью или быстрее, чем Россия, чтобы быть эффективным сдерживающим элементом”, — отметил прежний генерал армии США в Европе Бен Ходжес.

Первоначальное обоснование альянса НАТО заключалась в защите от возможной войны с Россией. Западные войска регулярно практиковали крупномасштабные конфликты, а фронт между Восточной и Западной Германией находился только в нескольких милях от того места, где располагался больше 200 тыс. военнослужащих США.

Но когда Советский Союз развалился в 1991 году, западные планировщики забыли о своих сценарии, в надежде на новое сотрудничество с Москвой. В течение многих лет после расширения НАТО в 2004 году на территории, некогда была частью Советского Союза, Альянс не имел никаких планов по защите своих новых членов, отмечает издание.

Как сообщал , 4 июня в Балтийском море начались международные учения Baltops, в которых примут участие 43 судна, 60 самолетов, 5 тыс. военных из 22 стран.

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