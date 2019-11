Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ заявил, что не располагает информацией, дискредитирующей кандидата в президенты США Джо Байдена. (function() })(); Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на редакционный материал The New York Times о скандале вокруг Джо Байдена, а также деятельности Руди Джулиани по поиску компромата на оппонентов действующего президента США Дональда Трампа. По информации NYT, адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани признал, что в свое время запрашивал у изначальной команды адвокатов Дмитрия Фирташа информацию, которая могла бы помочь главе Белого Дома. «Всё, что он мог бы мне дать, у меня и так было на тот момент», – заявил Джулиани журналистам NYT в ответ на вопрос об информации, которую он мог получить от украинского бизнесмена. Сам Дмитрий Фирташ не дал четкий ответ на вопрос The New York Times запрашивал ли кто-либо из команды Джулиани информацию о Байдене, но очень чётко дал понять, что подобных сведений он никому не предоставлял. По словам Дмитрия Фирташа, если бы он сделал это, то помог бы Джулиани, но не решил бы своих юридических проблем. «Я могу сказать вам только одну вещь, – заявил Фирташ NYT – У меня нет никакой информации, я никогда не собирал такую информацию и никого не финансировал, кто собирал бы такую информацию. И это бы было большой ошибкой с моей стороны, если бы я решил быть вовлечённым в такую борьбу». Дмитрий Фирташ также сказал американскому изданию, что не давал своего разрешения на публикацию аффидевита (письменных показаний под присягой) экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина и надеется, что его адвокаты также этого не делали. Также бизнесмен отметил, что был втянут во внутриполитическую борьбу в США вопреки своей воли и желанию. Фирташ также объяснил происхождение документа, и заявил, что свидетельства Виктора Шокина были взяты исключительно в рамках его юридической защиты от экстрадиции в США австрийских судах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



