На главной площади Брюсселя, Гран Пляс, неизвестные украли фигурку младенца Христа с рождественских яслей. Об этом сообщает “РИА Новости” со ссылкой на источник в столичной мэрии, передает

“Действительно, фигурка Христа-младенца была похищена, а люлька, в которой он находился сломана. Но сейчас уже все в порядке: найдена реплика, поломка устранена”, — сообщили в мэрии.

Отмечено, что полиция ведет розыск вандалов.

Напомним, ранее ватиканская полиция арестовала украинскую активистку Femen, которая пыталась украсть фигурку младенца Иисуса из рождественского вертепа на площади Святого Петра.

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