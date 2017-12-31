О том, возможна ли масштабная реформа спецслужб во время войны, рассказал консультант по вопросам рисков и безопасности Евгений Лауэр,передает со ссылкой на .

"Сейчас провести люстрацию в службе по принципу "пожал руки Януковичу - не пожал" - потеряем три четверти спецслужб. Я знаю ребят, которые были категорически против Майдана, а сейчас смело воюют на восточном фронте", - говорит он.

Работа спецслужб держится на хорошей агентуре. Чтобы вырастить ее, нужен не один год.

"Оперативная работа строится на агентурной работе. Ни один человек, уходя из спецслужбы, своих агентов не оставит своему преемнику. Агентура - это святое. В любом подразделении знают: без агентуры движения нет. Чтобы вырастить оперработника, нужно от пяти до восьми лет. Чтобы он осознал основы, как осуществить вербовочный подход. От лейтенанту до майора опер проходит 7 - 8 лет. Господа реформаторы предлагают осуществлять оперативную работу с помощью закрытой системы связи, назначать на руководящие должности в Службу безопасности, группы быстрого реагирования (ГБР), разнообразные оперативные подразделения людей, которые не знают, в какие двери стучать. Реформа спецслужб сейчас подобна смерти. Переобуться на лету не получится", - отметил он.

Мнение о том, что сегодняшняя - это КГБ, который просто изменил табличку на двери, знаток опроверг: "По словам бывшего руководителя Игоря Смешко, в службе оставалось от 4 до 6 процентов бывших работников КГБ. Процессы "декегебизации" были проведены еще в 2004 году".

Экономические подразделения, которые планируют расформировать, по его словам, должны быть сохранены и переориентированы:

"Американцы и немцы считают, что экономические подразделения нужно больше переориентировать на слежения за скрытыми финансовыми потоками. Поскольку любой экстремистское, сепаратистское движение кем-то финансируется".

Кроме того, Евгений Лауэр считает, что "в состоянии войны требовать от спецслужб соблюдать закон почти невозможно".

В 2016 году президент Украины пообещал в корне изменить Службы безопасности Украины. Реформа до сих пор не была проведена. Мнения экспертов разделились. Одни считают, что спецслужба должна быть полностью обновлена, другие - что должен быть сохранен основной состав.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира