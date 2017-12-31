Вслед за чемпионатами мира по быстрым шахматам закончились чемпионаты мира по блицу, на котором Украину представляли 17 спортсменов, сообщает со ссылкой на ФШУ.

Как и в рапид-турнирах в чемпионатах по блицу никому из представителей Украины не удалось занять призовое место. Антон Коробов с 13,5 очками разделил 6-11 места и занял в итоге 9 место. Всего в чемпионате приняли участие 12 украинцев.

В женской секции из пяти представительниц Украины лучше всех выступили Анна Ушенина и Наталья Жукова, набравшие по 13 очков и заняли соответственно 11 и 12 места.

Отметим, что в мужском чемпионате уверенно победил М.Карлсен (Норвегия) с 16 очками, вторым стал С.Карякин (Россия) — 14,5 очков, третьим — В.Ананд (Индия) — также 14,5 очков.

Добавим также, чемпионкой мира между женщин стала Н.Дзангидзе (Грузия), которая набрала 16,5 очков. Вторая — В.Гунина (Россия), 16 очков, третья — Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — 14 очков.

Как сообщал пост украинского шахматистки Музычук стал самым популярным в Facebook.

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