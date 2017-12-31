Правоохранитель застрелил невооруженного 28-летнего мужчину в результате пранка, устроенного двумя игроками "Call of Duty",передает со ссылкой на .

Инцидент произошел в штате Канзас, , сообщает Тhe Verge.

"28-летний мужчина был застрелен полицией после того, как был осуществлен ложный вызов команды полицейских в частный дом жертвы. Местное издание сообщило, что были некоторые сообщения в соцсетях. Их впоследствии удалили. Там игроки "Call of Duty" берут на себя ответственность за участие или наблюдения по запланированному шуткой. Независимый кибержурналист Брайан Кребс сообщил, что один из игроков дал ложную адрес другому, - это в свою очередь вызвал полицию".

Игрок сообщил полиции, что по тому адресу мужчина вроде как убил своего отца и теперь держит мать, брата и сестру в заложниках.

Правоохранители прибыли на место вызова и заняли позицию. Двери открыл 28-летний Эндрю Финч. Он невольно взглянул за свой пояс. Полицейские подумали, что он хочет получить оружие. Один из офицеров открыл огонь по мужчине.

Сообщают, что у погибшего остались двое детей.

В Канаде мужчина убил свою жену и двух дочерей. Его взяли под стражу до следующего судебного заседания. Адвокат подсудимого объясняет, что его подзащитный находился в очень тяжелой жизненной ситуации.

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