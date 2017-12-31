Если в Украине начнется революция, на защиту власти вынуждены будут стать бывшие добровольцы - Нацгвардия. Это расколет общество,передает со ссылкой на .

Такое мнение высказал политолог Валентин Бушанский в интервью Gazeta.ua.

"Вся страна недовольна деятельностью президента, парламента, судебной системой. То есть Украина объективно идет к новой революции", - сказал Бушанский.

Он подчеркнул, что революция для страны - негативный процесс, во время которого не работают демократические институты. Но с другой стороны это означает, что люди окончательно не потеряли веру и организм борется.

"Сейчас у нас лотерея. Даже если начнется революция, не знаем, чем она закончится. Это расколет общество. Кто сейчас стеной стоит между участниками акций и органами государственной власти? Нацгвардия. Она начиналась с добровольческих батальонов, которые шли на Донбасс защищать Украину. Наиболее патриотических, преданных стране людей сделали рабами Порошенко. Если начнется новый Майдан и выйдет за пределы правового поля, то все может закончиться расколом и гражданской войной. Когда один батальон пойдет на другой. А с линии фронта будут срываться подразделения.

Как мы это не называли бы - революция, Майдан, реформы, политический процесс - должны понимать: надо соблюдать правовое поле. "Всех вон!" - это призыв к разрушению Украины. Но если люди будут пассивные и не будут требовать реализации своих конституционных прав, эта страна скатится к авторитаризму", - подчеркнул знаток.

С ноября 2013-го по февраль 2014 года в Украине прошла Революция достоинства. Она завершилась расстрелами митингующих в центре и бегством тогдашнего президента Виктора Януковича и его свиты.

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