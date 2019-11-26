На встрече с губернатором региона Антоном Алихановым белорусский руководитель объяснил, почему так считает.

На встрече с губернатором региона Антоном Алихановым белорусский руководитель объяснил, почему так считает: «Я Ельцину и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде только. Путин говорит: «Я не против»», — заявил Лукашенко во время встречи в Минске с губернатором Калининградской области.

Он пояснил, что «еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси»: «Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали.

Лукашенко добавил, что в целом часто употребляет выражение не только «наша Калининградская область», но и «наша Россия».

В свою очередь, губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что ничего плохого Лукашенко не имел в виду. «Белоруссия тоже наша в том смысле, что это братский народ», — добавил Алиханов.

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