Я хочу давать качественный продукт. Я дорожу своим именем и репутацией

"Если сразу не гнаться за миллионами, то все получится", - говорит фермер и у него получается Дар'я Бура

В 2013 году начался Майдан, куда человек поехал, потому что не любит несправедливость и не понимает, как можно бить дубинками по голове женщин и детей, а затем началась война. Костя из семьи военных, закончил Донецкий военный лицей, затем военный институт, служил в армии. В 14 лет стал кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою. Признается, что всю жизнь приходилось принимать решения. Возможно, не такие, которые ему нравились и которые хотелось принимать тот или иной период, но в итоге все получалось правильно.

"Я пришел с АТО, денег не так уж много, как было до этого, часть украинского бизнеса была ориентирована на Донецкую область ... Мне предлагали восстановить, забить на политику, но я представил: сидеть с собратом, он спросит чем я занимаюсь, и я скажу, что торгую с "ДНР"? я жалею, что потерял деньги, но о том, что отказался от России и Донбасса в бизнесе - ни разу не пожалел ".

"В 2007 году наступил момент в жизни, когда я ушел из армии старшим лейтенантом. Я хотел быть военным, но сложилось как сложилось. В марта 2014 пришел в военкомат по повестке. Не могу сказать, что ждал войны, но, например, хирург понимает, что рано или поздно ему придется оперировать, военный априори готов, что когда-то, вероятно, придется защищать страну. Язык даже не о патриотизме, нафиг это все, и я не понимаю, когда какой-то придурок приходит ко мне домой и рассказывает как мне жить .

Я не "атошник", я - участник войны с Российской Федерацией. И я это четко могу сказать том, что брал в плен солдат регулярной русской армии.

Когда приехал в воинскую часть, понял, что у нас ничего нет, некоторые вещи приходилось покупать за свой счет: бронежилеты, рации, необходимые вещи своем взвода.

У меня часто спрашивали: "Зачем тебе это? Чего тебе не хватало?" Мне только хватало. Я мог собрать деньги, ребенка и уехать куда угодно, но пошел на войну. Нас государство, пока мы учились, то, но удерживала, именно для этого времени. Это наша работа - воевать. Отвоевал. Как отвоевал ... обо всех можно по-разному рассказывать.

Я был командиром взвода, обычным солдатом, который с другими солдатами ходил по минным полям, нос своего солдата на спине, потом меня на спине несли, когда меня порвало, как хомячка ", - эмоционально рассказывает Костя.

Он прошел горячие точки 2014: окраине Мариуполя, Старобешево, Миусинская, Комсомольск, Саур-Могилу, Степановку, Семеновку, Дмитровку. Воевал в составе 3 батальона 72 бригады.

Фото: ravlikelf

"У меня во взводе были все взрослые люди, разный контингент. Нас всех объединило то, что мы не понимали - как так, сидеть дома, когда в стране война. Надо идти защищать свою землю. Да, конечно, есть люди, которым на войне нечего делать, они были в тылу. на одного воюющего, должно быть пятеро работников.

Меня очень злит, когда здоровенные переселенцы, живущие по соседству, зная, что я был на войне, спрашивают: "Когда вы освободите наш Донецк?"

Я понимал, что на войне могу погибнуть, могу вернутся не целый, но ушел, пока он здесь ждет, пока мы освободим "его" Донецк. Стоял на противопехотной мине и обращался ко всем богам, потому что это была мина, которая не просто отрывает ногу, а разрывает повнистю.Ще сапер, который меня с ней снимал, с чувством юмора был, говорит: "В случае чего, полетим вместе, как воздушные шарики ", у нас все были с чувством юмора.

Я получил не одно ранение. По возвращению год лечился, потом были месяцы тяжелой реабилитации, иногда прикладывался к рюмке, потому, что не мог принять этот мир. И в какой-то момент подумал, что еще полгода пьянки и со мной перестанут общаться совсем. Я не клянчил денег, зарабатывал, но пил изо дня в день. А потом сам для себя решил, что довольно ".

Я хочу давать качественный продукт. Я дорожу своим именем и репутацией

Бизнес, которым Костя занимался до войны, очень сильно был завязан на Российскую Федерацию и он просто отказался от этих сделок, от очень больших денег. У него была знакомая Ольга Луговая, к которой человек пришел с вопросом, чем бы ему заняться. А она показала своих домашних улиток и предложила их разводить.

"Ты думаешь, я что-то понимал в тех улитках когда начинал? - с улыбкой спрашивает у меня Костя. - Информацию черпал из Интернета, потому что люди, которые этим занимаются в Украине сложно идут на контакт. Реальных ферм по всей Украине штук 10. Но я не знаю, кто кроме меня их перерабатывает. Улиточный бизнес для Украины явление новое, развивается. Именно эта ниша не занята. Но люди хотят заработать сразу и много. Без учета расходов на открытие ООО, получение разрешений, я потратил 20 000 гривен. Это на стадо улиток и их питания ".

Фото: ravlikelf

Мужчина признается, что ему очень помогли задатки бизнесмена и понимание того, что любую, не только абсолютно новое для себя дело, нужно начинать из того, что она нужна и к ней лежит душа. Так и возникла ферма "Улитка Эльф".

"За полтора-два года улитка дорастает до такого, из которого можно готовить. Говорят, что это бизнес для ленивых, но это не верно высказывание. Как в любом деле, нужно уделять внимание и вкладывать душу. Да, иногда хочется взять канистру с бензином, и гори оно все синим пламенем, но мне нравится эта работа. Улиток надо кормить, перебирать, пересаживать, чистить - это не легкое занятие. Работы вокруг них хватает, и в этом и кайф ".

У Кости на улиточную ферме, кроме него и партнера Оли, работает и его жена Ася и собратья, человек уверяет - он не благотворитель и никому не помогает - люди выполняют работу и получают за нее деньги. Все логично и правильно.

Фото: ravlikelf

"Я сейчас сделал ставку на виноградной улитки, обычного. Они едят капусту, морковь, мел ... Но на самом деле, эти улитки очень дорогие. Можно пойти в лес, собрать за месяц тонну-две, но зачем? Я хочу давать качественный продукт. Я дорожу своим именем и репутацией. у меня есть клиенты, покупатели, имеющие с чем сравнивать, они разбираются в этом ".

Кроме виноградной улитки, на ферме есть и ахатины - это большие улитки, которых можно держать как домашнего любимца, их разводят для медицины. В общем, на улиточную ферме у Кости моллюсков разводят, чтобы готовить из них вкусные вещи. Основным блюдом из улиток является эскарго. Не обязательно идти в шикарного ресторана, чтобы это попробовать, можно приехать на улиточную ферму. Также, здесь можно попробовать суп из улиток и, Костя обещает, что скоро появится паштет.

Фото: ravlikelf

"Порция из 12 штук у нас стоит 200 гривен, в ресторане будет 400 гривен. В общем, это дорогой продукт, килограмм приготовленных улиток стоит от 1500 гривен. Из них можно готовить не только салаты, супы, можно экспериментировать. Мы хотим научиться делать из них паштет ", - говорит фермер.

Фото: ravlikelf

Кроме вкусностей, которую можно попробовать на ферме, здесь также проводят мастер-классы по приготовлению улиток, показывают вольеры и проводят экскурсии, в общем платные, но скидки действуют для участников войны с Россией на Донбассе, жены и дети погибших бойцов могут посетить ферму бесплатно. Об условиях посещения фермы можно узнать на странице Ravlikelf.

Костя говорит: " Если я не буду заниматься делами, меня снова захватят мысли о войне" . Поэтому он не сидит на месте, подписывает новые соглашения и поставляет улиток в рестораны, недавно подписал соглашение с футбольным клубом. И, кроме улиток, занимается еще кучей других дел и создает новые занятия для себя.