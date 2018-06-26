Я хочу давать качественный продукт. Я дорожу своим именем и репутацией

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Французские деликатесы Как ветеран АТО создал улиточную ферму и готовит эскарго
26.06.2018 02:17
Французские деликатесы Как ветеран АТО создал улиточную ферму и готовит эскарго
"Если сразу не гнаться за миллионами, то все получится", - говорит фермер и у него получается Дар'я Бура
Костя Касич имеет собственную ферму улиток под Киевом в Буче. С 2015 года, после возвращения с войны, он нашел себя в совершенно новом для себя деле. На войну Костя шел не бедным человеком, человек был генеральным директором группы компаний, занимался строительством, обслуживанием многоэтажных домов, лесозаготовкой.
Французские деликатесы Как ветеран АТО создал улиточную ферму и готовит эскарго Фото: ravlikelf

В 2013 году начался Майдан, куда человек поехал, потому что не любит несправедливость и не понимает, как можно бить дубинками по голове женщин и детей, а затем началась война. Костя из семьи военных, закончил Донецкий военный лицей, затем военный институт, служил в армии. В 14 лет стал кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою. Признается, что всю жизнь приходилось принимать решения. Возможно, не такие, которые ему нравились и которые хотелось принимать тот или иной период, но в итоге все получалось правильно. 

"Я пришел с АТО, денег не так уж много, как было до этого, часть украинского бизнеса была ориентирована на Донецкую область ... Мне предлагали восстановить, забить на политику, но я представил: сидеть с собратом, он спросит чем я занимаюсь, и я скажу, что торгую с "ДНР"? я жалею, что потерял деньги, но о том, что отказался от России и Донбасса в бизнесе - ни разу не пожалел ".

"В 2007 году наступил момент в жизни, когда я ушел из армии старшим лейтенантом. Я хотел быть военным, но сложилось как сложилось. В марта 2014 пришел в военкомат по повестке. Не могу сказать, что ждал войны, но, например, хирург понимает, что рано или поздно ему придется оперировать, военный априори готов, что когда-то, вероятно, придется защищать страну. Язык даже не о патриотизме, нафиг это все, и я не понимаю, когда какой-то придурок приходит ко мне домой и рассказывает как мне жить .

Я не "атошник", я - участник войны с Российской Федерацией. И я это четко могу сказать том, что брал в плен солдат регулярной русской армии.

Когда приехал в воинскую часть, понял, что у нас ничего нет, некоторые вещи приходилось покупать за свой счет: бронежилеты, рации, необходимые вещи своем взвода.

У меня часто спрашивали: "Зачем тебе это? Чего тебе не хватало?" Мне только хватало. Я мог собрать деньги, ребенка и уехать куда угодно, но пошел на войну. Нас государство, пока мы учились, то, но удерживала, именно для этого времени. Это наша работа - воевать. Отвоевал. Как отвоевал ... обо всех можно по-разному рассказывать.

Я был командиром взвода, обычным солдатом, который с другими солдатами ходил по минным полям, нос своего солдата на спине, потом меня на спине несли, когда меня порвало, как хомячка ", - эмоционально рассказывает Костя. 

Он прошел горячие точки 2014: окраине Мариуполя, Старобешево, Миусинская, Комсомольск, Саур-Могилу, Степановку, Семеновку, Дмитровку. Воевал в составе 3 батальона 72 бригады. 

Французские деликатесы Как ветеран АТО создал улиточную ферму и готовит эскарго Фото: ravlikelf

"У меня во взводе были все взрослые люди, разный контингент. Нас всех объединило то, что мы не понимали - как так, сидеть дома, когда в стране война. Надо идти защищать свою землю. Да, конечно, есть люди, которым на войне нечего делать, они были в тылу. на одного воюющего, должно быть пятеро работников. 

Меня очень злит, когда здоровенные переселенцы, живущие по соседству, зная, что я был на войне, спрашивают: "Когда вы освободите наш Донецк?"

Я понимал, что на войне могу погибнуть, могу вернутся не целый, но ушел, пока он здесь ждет, пока мы освободим "его" Донецк. Стоял на противопехотной мине и обращался ко всем богам, потому что это была мина, которая не просто отрывает ногу, а разрывает повнистю.Ще сапер, который меня с ней снимал, с чувством юмора был, говорит: "В случае чего, полетим вместе, как воздушные шарики ", у нас все были с чувством юмора.

Я получил не одно ранение. По возвращению год лечился, потом были месяцы тяжелой реабилитации, иногда прикладывался к рюмке, потому, что не мог принять этот мир. И в какой-то момент подумал, что еще полгода пьянки и со мной перестанут общаться совсем. Я не клянчил денег, зарабатывал, но пил изо дня в день. А потом сам для себя решил, что довольно ".

Я хочу давать качественный продукт. Я дорожу своим именем и репутацией

Бизнес, которым Костя занимался до войны, очень сильно был завязан на Российскую Федерацию и он просто отказался от этих сделок, от очень больших денег. У него была знакомая Ольга Луговая, к которой человек пришел с вопросом, чем бы ему заняться. А она показала своих домашних улиток и предложила их разводить.

"Ты думаешь, я что-то понимал в тех улитках когда начинал? - с улыбкой спрашивает у меня Костя. - Информацию черпал из Интернета, потому что люди, которые этим занимаются в Украине сложно идут на контакт. Реальных ферм по всей Украине штук 10. Но я не знаю, кто кроме меня их перерабатывает. Улиточный бизнес для Украины явление новое, развивается. Именно эта ниша не занята. Но люди хотят заработать сразу и много. Без учета расходов на открытие ООО, получение разрешений, я потратил 20 000 гривен. Это на стадо улиток и их питания ".

Французские деликатесы Как ветеран АТО создал улиточную ферму и готовит эскарго Фото: ravlikelf

Мужчина признается, что ему очень помогли задатки бизнесмена и понимание того, что любую, не только абсолютно новое для себя дело, нужно начинать из того, что она нужна и к ней лежит душа. Так и возникла ферма "Улитка Эльф".

"За полтора-два года улитка дорастает до такого, из которого можно готовить. Говорят, что это бизнес для ленивых, но это не верно высказывание. Как в любом деле, нужно уделять внимание и вкладывать душу. Да, иногда хочется взять канистру с бензином, и гори оно все синим пламенем, но мне нравится эта работа. Улиток надо кормить, перебирать, пересаживать, чистить - это не легкое занятие. Работы вокруг них хватает, и в этом и кайф ".

У Кости на улиточную ферме, кроме него и партнера Оли, работает и его жена Ася и собратья, человек уверяет - он не благотворитель и никому не помогает - люди выполняют работу и получают за нее деньги. Все логично и правильно.

Французские деликатесы Как ветеран АТО создал улиточную ферму и готовит эскарго Фото: ravlikelf

"Я сейчас сделал ставку на виноградной улитки, обычного. Они едят капусту, морковь, мел ... Но на самом деле, эти улитки очень дорогие. Можно пойти в лес, собрать за месяц тонну-две, но зачем? Я хочу давать качественный продукт. Я дорожу своим именем и репутацией. у меня есть клиенты, покупатели, имеющие с чем сравнивать, они разбираются в этом ".

Кроме виноградной улитки, на ферме есть и ахатины - это большие улитки, которых можно держать как домашнего любимца, их разводят для медицины. В общем, на улиточную ферме у Кости моллюсков разводят, чтобы готовить из них вкусные вещи. Основным блюдом из улиток является эскарго. Не обязательно идти в шикарного ресторана, чтобы это попробовать, можно приехать на улиточную ферму. Также, здесь можно попробовать суп из улиток и, Костя обещает, что скоро появится паштет.

Французские деликатесы Как ветеран АТО создал улиточную ферму и готовит эскарго Фото: ravlikelf

"Порция из 12 штук у нас стоит 200 гривен, в ресторане будет 400 гривен. В общем, это дорогой продукт, килограмм приготовленных улиток стоит от 1500 гривен. Из них можно готовить не только салаты, супы, можно экспериментировать. Мы хотим научиться делать из них паштет ", - говорит фермер.

Французские деликатесы Как ветеран АТО создал улиточную ферму и готовит эскарго Фото: ravlikelf

Кроме вкусностей, которую можно попробовать на ферме, здесь также проводят мастер-классы по приготовлению улиток, показывают вольеры и проводят экскурсии, в общем платные, но скидки действуют для участников войны с Россией на Донбассе, жены и дети погибших бойцов могут посетить ферму бесплатно. Об условиях посещения фермы можно узнать на странице Ravlikelf.

Костя говорит: " Если я не буду заниматься делами, меня снова захватят мысли о войне" . Поэтому он не сидит на месте, подписывает новые соглашения и поставляет улиток в рестораны, недавно подписал соглашение с футбольным клубом. И, кроме улиток, занимается еще кучей других дел и создает новые занятия для себя. 

"Если сразу не гнаться за миллионами, то все получится", - говорит фермер. И у него получается. Как он сам о себе шутит: " Маленький, но злой". А я бы добавила : "Упрямый и целенаправленный". 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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