Подрыв авто и прицельный расстрел - громкие убийства 2017 По теме: В течение 2017 года в Украине произошел ряд громких убийств. В большинстве дел исполнители и заказчики - неизвестны. Gazeta.ua напоминает о самых резонансных преступления,передает со ссылкой на . Добровольца батальона "Киев-2" Амина Окуеву застрелили в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области 30 октября. Автомобиль, за рулем которого был ее муж Адам Осмаев, на железнодорожном переезде с кустов обстреляли неизвестные. В Амину попали шесть пуль, одна - в голову. Ее похоронили в Днепре - рядом с могилой комбата Исы Мунаев. Таким был ее завещание. Неподалеку Бессарабского рынка в центре взорвался автомобиль "Тойота Кэмри" 8 сентября. Погиб гражданин Грузии 39-летний Тимур Махаури. Был известен в криминальной среде. Имел связи с чеченскими кругами, по данным полиции. 2016-го прибыл в Украину и поступил в Чеченского добровольческого батальона. Участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины. Командира Главного управления разведки Украины 38-летний Максима Шаповала взорвали в служебном "Мерседесе" 27 июня. В салоне был один. Обычно ездил с водителем. имел звание полковника. Руководил подразделением глубинной разведки. Предоставлял доказательства вооруженной агрессии России против Украины. Автомобиль полковника Службы безопасности Украины 41-летнего Юрия Возного взорвали радиоуправляемой миной 27 июня. Погибший в составе департамента контрразведки выполнял важные задачи по борьбе с российской агентурой в Донбассе. Полковник Службы безопасности Украины 39-летний Александр Хараберюш погиб утром 31 марта. Взорвалась машина, которой ехал на работу. Александру оторвало обе ноги. Умер от потери крови в "скорой". Хараберюш был одним из самых результативных украинских контрразведчиков. При его участии поймали около 80 российских агентов и боевиков. Взрывчатку под машину полковника заложила 29-летняя Юлия Прасолова из Донецка. За это получила $ 15 тыс. Сейчас под стражей. Заказчик - неизвестен. Бывшего депутата Госдумы 45-летнего Дениса Вороненкова застрелили в центре 23 марта. Заказал убийство Владимир Тюрин - прежний гражданский муж вдовы погибшего Марии Максаковой. План расправы подготовила Федеральная служба безопасности и руководители преступного мира, заявили в Генеральной прокуратуре. Тюрину сообщили о подозрении. 2017 умерли талантливые писатели, священнослужители, журналисты, актеры и ученые.











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