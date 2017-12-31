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Антиправительственные протесты в Иране: есть первые жертвы
31.12.2017 06:50

В результате массовых антиправительственных протестов, которые третий день продолжаются в городах Ирана, погибли двое демонстрантов, передает со ссылкой на Reuters.

В результате столкновений во время акций в одном из провинциальных городков двух демонстрантов застрелили.

Отмечается, что в ответ на эти акции проходят проправительственные митинги в 1200 городах и поселках.

Также, как сообщает издание, есть неподтвержденная информация о десятках арестованных.

Как сообщал в Иране проходят массовые антиправительственные акции протеста.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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