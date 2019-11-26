Депутат Анна Скороход, которую исключили из Слуги народа, заявила, что в ближайшее время фракцию покинут еще 11 депутатов.

она сказала в эфире телеканала Прямой.

По словам Скороход, она намерена объединить в новую группу народных депутатов.

«Точно сейчас сказать не могу. Но то, что коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться, то такие действительно есть», — отметила она.

В то же время Скороход отказалась назвать фамилии этих депутатов и сообщить еще какие-либо подробности.

Скороход утверждает, что только намерена объединить в группу более 60 депутатов.

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