|Фракцию «Слуги народа» покинут еще 11 депутатов
|26.11.2019 09:28
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Депутат Анна Скороход, которую исключили из Слуги народа, заявила, что в ближайшее время фракцию покинут еще 11 депутатов.(function() })();
она сказала в эфире телеканала Прямой.
По словам Скороход, она намерена объединить в новую группу народных депутатов.
«Точно сейчас сказать не могу. Но то, что коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться, то такие действительно есть», — отметила она.
В то же время Скороход отказалась назвать фамилии этих депутатов и сообщить еще какие-либо подробности.
Скороход утверждает, что только намерена объединить в группу более 60 депутатов.
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