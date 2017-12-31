NASA составило рейтинг самых популярных фотографий, опубликованных в аккаунте космического агентства в Instagram в 2017 году. Все фотографии объединены в видео и опубликованы на YouTube, передает .

В списке оказались десять фотографий, которые больше только понравились подписчикам в соцсети.

Лидером рейтинга стало солнечное затмение, которое отражено над озером Каскейд. На второй строчке расположилось еще один затмение с Луной, которое “поглощает” Солнце. Третье место в списке самых популярных заняла фотография ночной Земли, сделанная астронавтом NASA Марком Томасом Ванде Хэем с борта МКС.

Как сообщал NASA опубликовало снимки зимнего Марса.

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