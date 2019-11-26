|Очень нужно: источник сообщил, что на будущей неделе "слуги" включат в Раде круглосуточный турборежим
|26.11.2019 09:45
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Телеграм-канал "Темный Рыцарь" сообщил, что глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия разослал депутатат письмо, в котором попросил приготовиться к тяжёлой сессионной неделе: "Есть вероятность, что будем работать до ночи, следовательно не планируйте, пожалуйста, встречи".
Напомним, в мессенджере Телеграм появился канал "Белый рыцарь", который себя позиционирует как "инсайдерский" канал из фракции "Слуга народа".
Название явно противопоставляется каналу "Темный рыцарь", который связывают с "группой Коломойского" в "Слуге народа" и нардепом Александром Дубинским. Тот однако не подтверждает своей причастности к наполнению канала.
Тем не менее, "Темный рыцарь", как и Дубинский, критикует руководство фракции (например. он активно качает тему с американским гражданством Давида Арахамии), а также так называемых "соросят" (представителей грантовых организаций, связанных с западными структурами) в партии и Кабмине.
В противоположность ему "Белый рыцарь" заявляет, что будет делиться хорошими новостями о фракции.
Однако из следующих сообщений стало понятно, что речь идет не столько о позитивных новостях, а о том, чтобы бить по группе Коломойского. Канал сегодня опубликовал список нардепов, которые противостоят закону об оценке недвижимости (из-за него в Раде началась история с детектором лжи, в ходе которой "коломойских" депутатов обвинили в том, что они взяли взятку за торпедирование закона, что они отрицали).
Вчера вечером канал "Белый Рыцарь" заявил, что за "Тёмным Рацырем" прячется нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.