Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла латвийке Елене Остапенко в выставочном матче в Абу-Даби, передает со ссылкой на .

Матч для американской теннисистки стал первым после рождения ребенка, передает Сегодня.

Отмечается, что встреча, которые состоялась в субботу, завершилась со счетом 6: 2, 3: 6, 10: 5 в пользу Остапенко.

"Серена Уильямс не выступала на турнирах WTA с января, а 1 сентября 23-кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия", - говорится в сообщении.

Спортсменка сыграла с действующей победительницей "Ролан Гаррос" Еленой Остапенко на третий день турнира. Они стали первыми женщинами, которые принимали участие в Mubadala World Tennis Championship. В январе Уильямс сыграет на Australian Open. Она попытается защитить чемпионский титул, который завоевала в 2017-м.

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