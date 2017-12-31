За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет

За прошедшие сутки боевики в который раз нарушили новогодне-рождественское перемирие, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины 4 раза, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины. На протяжении прошедших суток враг совершил четыре прицельных обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении", – говорится в сообщении на странице штаба в фейсбуке в воскресенье утром.

На Приазовье враг вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО на подступах к ряду прифронтовых населенных пунктов. В частности, защитников Водяного и Гранитного боевики провоцировали с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Павлополя кроме этого оружия агрессор применил еще и гранатометы и 82-мм минометы.

На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В штабе сообщили, что в результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.