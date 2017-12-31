"Теплые кредиты" показали, что Украина нуждается в программах по энергоэффективности,передает со ссылкой на .

"Советские строительные нормы никогда не отвечали принципам энергосбережения. В Украине, к сожалению, более 60% жилья построено по следующим нормам", - рассказала Gazeta.ua Мария Яковлева, член коллегии Государственного агентства по энергосбережению и энергоэффективности.

Программа "Теплые кредиты" финансируется недостаточно.

"На самом деле, это довольно узкая программа с ограниченным финансированием. Так, за три с половиной года ее существования было потрачено около 3 миллиардов гривен. Бюджет следующего года будет составлять 400 миллионов. А для Фонда энергоэффективности, который будет заниматься такими программами, будет выделено около 2,5 миллиардов. И с каждым годом его бюджет будет расти. На всю энергоэффективность в стране необходимо около 30 миллиардов евро ", - прокомментировала Мария Яковлева.

По словам эксперта, проблемы с финансированием "Теплых кредитов" обострились в конце 2017 года.

"Кроме того, Фонд энергоэффективности, который уже должен был заработать, начнет работу только в следующем году", - добавила Яковлева.

С октября 2014 года для населения и ОСМД действует программа "теплых кредитов". Государство компенсирует гражданам от 35% до 70% средств, потраченных на утепление дома или квартиры. Если заемщиком является физическое лицо, получающее субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, то размер возмещения составит 35% как по направлению приобретения котлов, так и для других энергоэффективных мероприятий. Но не более 12 тыс. грн. Если в составе ОСМД есть семьи-получатели субсидии, такое ОСМД получает возмещение в средневзвешенному размере между 40% и 70% - в зависимости от количества квартир-субсидиантив. Кредитуют четыре банка - , , , Укрексимбанк.

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