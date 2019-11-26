Погода, Новости, загрузка...
В Житомирской области перевернулся микроавтобус: пострадали восемь человек
26.11.2019 10:40
В Житомирской области восемь пассажиров рейсового микроавтобуса пострадали в результате ДТП Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 