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В Житомирской области перевернулся микроавтобус: пострадали восемь человек
26.11.2019 10:40
В Житомирской области восемь пассажиров рейсового микроавтобуса пострадали в результате ДТП
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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