|"Слуги" изменят Конституцию: внесут Меджлис и Курултай
|26.11.2019 10:41
|
В Конституцию будут вписывать Меджлис и Курултай, законопроекты про крымскотатарский народ и крымскую автономию будут приняты. Об этом рассказала заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым
Ташева отметила, что рамочный закон о коренных народах будет принят быстро. Вторым будет законопроект про крымскотатарский народ и уже потом - о крымской автономии.
По ее словам, это касается изменений в Конституцию.