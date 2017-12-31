В Одесской области у местного жителя полицейские изъяли боеприпасы и наркотики

В Одесской области у 44-летнего жителя г.Белгород-Днестровский правоохранители обнаружили и изъяли патроны, наркотическое вещество и приборы для изготовления наркотиков, сообщают в Белгород-Днестровском отделе полиции ГУНП в Одесской области.

"Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков, – рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.

"Изъятое направлено в Одесский ОНИЭКЦ (Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр – ИФ) для проведения экспертизы", – добавил он.

Правоохранители уголовного розыска получили информацию о том, что некий житель города хранит наркотические вещества. В ходе проведения санкционированных обысков в доме 44-летнего мужчины оперативники обнаружили и изъяли бутылку с жидкостью бурого цвета, два полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета, несколько стеклянных колб, мерный стакан, пластиковые ложечки, металлическое сито, капельницы, медицинские шприцы, полимерную бутылку с надписью "Изопропен" и бутылку с надписью "Азотная кислота" с прозрачной жидкостью; респиратор черного цвета, 4 патрона калибром 9 мм и 5 патронов калибром 4,5 мм.

Сведения полицейские внесли в Единый список досудебных расследований. Затем возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Следствие продолжается.