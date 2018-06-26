В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали набег на поселение цыган в Львовской области

Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины в связи с нападением на поселение цыган в Львовской области.

В комментарии отмечается, что последние сообщения о ночном нападении на поселение цыган в Львовской области вызывают у министерства "ужас и возмущение" .

"Это не первый случай преступлений против цыганской общины на почве ненависти, но на этот раз его следствием стала потеря жизни человека - жизнь, представляет наибольшую ценность и является основой всех других прав человека. Присоединяемся к совместному заявлению Министерства культуры Украины и Секретариата Межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество цыганской национального меньшинства на период до 2020 года и считаем, что последнее набег на представителей цыганской общины имеет папы предметом немедленного рассмотрения на заседании этой рабочей группы с участием в нем представителей правоохранительных органов " , - заявили в МИД.

В министерстве отмечают, что "в последние годы в Европе усиливаются антимигрантские, антиромськи настроения, что, в частности, влечет дискриминацию, преследования и преступления на почве ненависти по отношению и к цыганских общин и отдельных представителей этого народа" .

"Отчеты авторитетных международных организаций фиксируют тот факт, что в богатом регионе мира цыгане продолжают страдать от отсутствия возможности обеспечить свои базовые потребности и права. К сожалению, Украина не является исключением, а, следовательно, мы имеем активно работать над выработкой реальной общеевропейской политики по преодолению этих негативных трендов и должны стать ее частью. Украина сегодня сталкивается с многочисленными вызовами, но преодоление дискриминации ромов, устранение первопричин такой дискриминации и как следствие насилия со а признаком национальной принадлежности, является очень важным и неотложным заданием для украинского государства " , - заключают в МИД.

Напомним, в субботу поздно вечером в результате нападения на лагерь цыган на окраине Львова погиб человек , еще несколько были травмированы. Глава Нацполиции заявил, что всех причастных к нападению задержали .

Совет Европы осудил набег на лагерь цыган .

Подозреваемые в нападении на лагерь цыган в Львове признали свою принадлежность к незарегистрированного группировки "Трезвая и зла молодежь" , которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

По подозрению в нападении с резней на цыганский лагерь во Львове задержали девять учеников школ №36 и №85 .