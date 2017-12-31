Новым главным тренером "Вереса" стал белорусский специалист Юрий Свирков, сообщает официальный сайт клуба,передает со ссылкой на .

На посту наставника команды 49-летний специалист сменит Юрия Вирта, которого руководство "Вереса" отправило в отставку.

Детали соглашения со Свирковым пока неизвестны. По информации СМИ, после увольнения Вирта новый учитель может оставить тренерский штаб, с которым тот работал.

Последним клубом белорусского специалиста был российский "Анжи-Юниор", который он возглавлял в этом году. Начинал карьеру Свирков в качестве тренера вратарей в "Белшине" и минском "Локомотиве". В период с 2004 по 2005 год занимал соответствующую должность в запорожском "Металлурге". С 2012 по 2017 год белорус занимал пост технического директора в Федерации футбола Казахстана.

Первую часть сезона ровенчане завершили на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав в 19 турах 26 очков.

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