Президент поручил представителям Украины в Трехсторонней контактной группе немедленно организовать переговоры по очередному раунду обмена украинских заложников, передает со ссылкой на .

Об этом он заявил в ходе посещения в Главном военном клиническом госпитале украинских военнослужащих, освобожденных из плена боевиков на Донбассе, трансляция чего велась в его Facebook.

"Еще одно, что требует общих усилий, это вытащить тех ребят, которые остались там. Я уже поручил своим советникам, своим представителям в Трехсторонний контактной группе, чтобы мы немедленно организовали встречу ... И хочу сказать, что уже 10 числа у нас уже произойдет первая встреча, чтобы мы на этой волне не останавливались, потому что я чувствую, как трудно им сейчас ", - сказал Порошенко.

Он также попросил уволенных военнослужащих написать письмо своим друзьям, которые все еще находятся в плену в незаконном удержании и поддерживать связь с их семьями.

"Если у вас там были друзья, напишите им письмо, отдайте врачу, и я попробую 10-го, когда поеду, им передать, им будет приятно", - сказал глава государства.

Президент также пидкпреслив, что лечением в госпитале 24 заявленных занимаются лучшие врачи.

"Правительство работает над подготовкой пакета социальной помощи им и их семьям. Также областные администрации получили поручение немедленно помогать в решении социально-бытовых вопросов", - резюмировал Порошенко.

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