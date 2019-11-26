|Дома у замглавы Киевской городской таможни начался обыск
|26.11.2019 11:00
|
Заместитель начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский сообщил, что утром 26 ноября у него дома начался обыск. Обыски также проходят у других сотрудников Государственной фискальной службы Украины. Сообщение чиновник разместил в своем Facebook.
Тупальский не написал, в связи с чем к нему пришли с обысками правоохранители. Но уверенно заявил, что их действия беспочвенны.
Он также заверил, что всегда "придерживался законодательства и работал в пользу государства". А правда на его стороне.
В комментарии к своей же записи Тупальский попросил поддержать инспекторов и других сотрудников таможни, у которых также проходят следственные мероприятия.