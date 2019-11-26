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Дома у замглавы Киевской городской таможни начался обыск
26.11.2019 11:00

Заместитель начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский сообщил, что утром 26 ноября у него дома начался обыск. Обыски также проходят у других сотрудников Государственной фискальной службы Украины. Сообщение чиновник разместил в своем Facebook.

Дома у замглавы Киевской городской таможни начался обыск

Тупальский не написал, в связи с чем к нему пришли с обысками правоохранители. Но уверенно заявил, что их действия беспочвенны.

 

"И в любом случае я уверен, что через короткое время беспочвенность проведения обысков и обвинений, которые сегодня будут звучать в СМИ в мою сторону, будет доказана в очередной раз. 

 

Общаться мне придется через моего адвоката", - высказался чиновник.

Он также заверил, что всегда "придерживался законодательства и работал в пользу государства". А правда на его стороне.

 

 

В комментарии к своей же записи Тупальский попросил поддержать инспекторов и других сотрудников таможни, у которых также проходят следственные мероприятия.

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