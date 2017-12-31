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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе около Красной площади в Москве
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31.12.2017 08:38
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В полиции Москвы сообщили, что задержали мужчину, который
предположительно ранил двух человек в центре столицы РФ.
Подозреваемый в стрельбе в центре Москвы нанес себе повреждения при
задержании Фото: VASILY MAXIMOV / Twitter По данным
правоохранителей, они остановили легковой автомобиль, которым
управлял 26-летний подозреваемый в 5:40 на 40-м километре
Новорижского шоссе. В сообщении отмечается, что при задержании
мужчина нанес себе телесные повреждения и полицейские передали его
медикам для оказания помощи.Сотрудники правоохранительных органов
начали проверку по факту произошедшего.Накануне вечером
неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, а затем
скрылся с места происшествия. Пострадали мужчина и женщина, которых
доставили в больницы города в тяжелом состоянии.Источник ТАСС в
правоохранительных органах утверждает, что в стрельбе подозревают
26-летнего Алексея Семелина, уроженца республики Марий Эл.
Собеседник агентства рассказал, что мужчина шесть раз выстрелил в
голову женщине из травматического пистолета. Также пострадал еще
один мужчина.ТАСС пишет, что причиной стрельбы послужил конфликт
между нетрезвыми посетителями бара.
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