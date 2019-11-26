|Лукашенко назвал «неправильным» советское решение передать Крым Украине
|26.11.2019 11:19
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает «неправильным» передачу Крыма Украине в советское время. Об этом он сказал на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алиханавым, рассуждая о возможности присоединения Калининграда к Беларуси.
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Лукашенко назвал Калининградскую область исторически близкой к Беларуси.
Реакции украинской стороны на такие высказывания президента Беларуси пока нет.
В сентябре 2019 года Лукашенко сказал, что не верит в то, что Россия вернет аннексированный Крым под контроль Украины.
До этого в марте он отметил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным признание Крыма «российским».