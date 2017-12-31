В декабре 2017 году яблоки нового урожая в Украине продаются почти вдвое дороже, чем в начале прошлого сезона,передает со ссылкой на .

На рынке постепенно исчерпываются запасы яблок худшего качества с необорудованных хранилищ, и это будет помогать стабилизации и росту цен.

Распродавать яблоки из холодильников большинство производителей не спешит - во второй половине сезона ожидается существенный рост цен. Учитывая специфику сезона (малый урожай) это вполне оправданно.

Операторы оптовых рынков сообщают о широком ассортименте и достаточном количестве яблок. В частности, на столичных рынках яблоки разных сортов, перед этим хранились в необорудованных хранилищах, продаются по 8-10 грн / кг, яблоки, которые хранили в холодильниках - по 12-15 грн / кг

В начале декабря 2016 на рынке яблок цены были в пределах 6-9 грн / кг. В середине декабря 2015 торговля шла активнее: качественные яблоки сортов Голден Делишес, Гала, Джонаголд, Ренет Симиренко калибра 70+ производители продавали по цене 8-10 грн / кг.

Начиная с декабря, яблоку приходится соперничать с цитрусовыми фруктами, ведь перед зимними праздниками потребители охотно покупают мандарины и апельсины.

Основным международным каналом сбыта яблок для Украины остается реэкспорт в Россию. В течение сентября этого года более 1,3 тыс. тонн технических яблок было экспортировано для переработки в Австрию.

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