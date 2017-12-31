Навальный утверждает, что по конституции он имеет право баллотироваться. Из-за недопуска оппозиционера на выборы Россию раскритиковал Евросоюз.

30 декабря главный суд России отклонил иск оппозиционера Алексея Навального к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) из-за отказа допустить его к выборам президента в 2018 году.

Таким образом, суд признал законным и обоснованным решение ЦИК.

25 декабря ЦИК отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за приговора по делу «Кировлеса». В ответ политик призвал бойкотировать выборы и анонсировал акцию протеста. После этого в Кремле заявили о необходимости проверить призывы Навального к бойкоту выборов на соответствие российскому законодательству.

Навальный утверждает, что по конституции он имеет право баллотироваться. Из-за недопуска оппозиционера на выборы Россию раскритиковал Евросоюз.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Участвовать в них намерены действующий российский президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский.

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