Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую сила Украины» к посольству страны в Москве. Об этом сообщает РЕН. Фото унитазов появилось в Telegram -канале «Остапа понесло».

По данным телеканала, пикет 25 ноября не был согласован.

Нарушителей задержали.

Ранее вице-спикер Государственной думы Петр Толстой предложил отправить Украине «посылочку из унитазов». По его словам, на украинских кораблях «никто ничего не брал».

«Но если нашим украинским коллегам нужно собрать какую-то посылочку из унитазов, вероятно, мы можем это сделать», — сказал он.

Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и даже мелкие предметы интерьера вроде плафонов.

Между тем, в ФСБ опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости.

Отметим, у стен посольства РФ вчера в Киеве состоялась акция под шутливым названием "первый гумконвой в Россию" – киевляне принесли к дипломатическому представительству Кремля унитазы и солдатские трусы, чтобы показать свое отношение к фактам мародерства на захваченных украинских катерах.

Как сообщает корреспондент сайта « Сегодня », участие в мирной акции приняли несколько десятков человек, некоторые пришли с детьми.

У посольства дежурили как минимум два десятка сотрудников полиции в обычной форме – без усиленных щитов и касок.

По словам организаторов мероприятия, они принесли к посольству унитаз и солдатские трусы, поскольку есть повод считать, что российский военно-морской флот нуждается в сантехнике. Акцию они называют «первым гумконвоем в Россию».

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