В результате, запланированный визит в Россию отменили еще два американских сенатора, которые планировали встретиться с представителями российских властей.

Россия отказалась выдать визу сенатору с США Джоан Шаин, которая попала в «черный список», составленный российскими властями.

В частности, газета Politico отмечает, что в результате, запланированный визит в Россию отменили еще два американских сенатора, которые планировали приехать вместе с Шаин и встретиться с представителями российских властей и различными общественными организациями.

Российское посольство в США на своей странице в социальной сети «Фейсбук» заявило, что предлагало американской стороне несколько вариантов «урегулирования», в частности, исключение из американского санкционного списка отдельных россиян, но США на это не пошли.

Джин Шаин попала в российский «черный список» после того, как поддержала законопроект, позволяющий расширить американские санкции против России. Кроме того, она поддержала внесение российского телеканала RT в список иностранных агентов.

Санкции в отношении отдельных россиян, а затем и против целых секторов российской экономики были введены в 2014 году за агрессию России против Украины.

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