В Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4: есть жертвы - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4: есть жертвы
26.11.2019 11:55
В Албании произошло мощное землетрясение
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
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