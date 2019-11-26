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В Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4: есть жертвы
26.11.2019 11:55
В Албании произошло мощное землетрясение Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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