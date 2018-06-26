Добрый день! Приглашаю всех на открытие третьего тура группового этапа Кубка мира. Начнет свои заключительные выступлении в группе квартет A. Напомню, в нем играют сборные Уругвая, России, Египта и Саудовской Аравии.

После первых двух туров уже определились команды, которые будут играть в плей-офф. Это сборные Уругвая и России, у обеих команд по шесть очков. Однако невыясненным остается один вопрос - кто займет переше место, а кто второе. Россиянам довольно ничьей, чтобы занять занять первое место. Уругвайцам для этого нужна победа,передает со ссылкой на .

Аутсайдеры группы, Саудовская Аравия и Египет не набрали ни одного балла. А значит единственное за что они будут бороться в последнем туре, это собственный престиж. Оба матча начинаются в 17:00. Gazeta.ua будет следить и за событиями в параллельном матче.

Обслуживать этот матч будут:

Главный арбитр: Маланг Деду (Сенегал)

Ассистенты: Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба (оба Сенегал)

Резервный арбитр: Бамлак Тессема (Эфиопия).

Стартовые составы команд:

Уругвай: Муслера - Годин, Коатес, Касерес - Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Лаксальт - Суарес, Кавани.

Россия: Акинфеев - Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов - Газинський, Зобнина - Самедов, О.Миранчук, Черышев - Дзюба.

Стартовый свисток!

2' Первый момент в матче, Весино пробил метров с 30, мяч пролетел в нескольких сантиметрах от стойки ворот Акинфеева.

3' Кутепов грубо подкатился под Кавани. Арбитр проигнорировал очевидное нарушение правил.

7' Уругвай провел неплохую позиции на атаку, но завершить ударом не смогли. Потеряли мяч и позволили россиянам провести контраатку, таже без особого успеха.

9' Опасный штрафной заработали Уругвайцы. Газинський снес Бентанкура в нескольких сантиметрах от штрафной. Горчичник получил Газинський.

10' Гоооооооооооол! Луис Суареееес! Классный удар со штрафного выводит Уругвай вперед. Суарес пробил на силу в "вратарскую" угол. Акинфеев к такому оказался не готов. 1:0

12' А теперь момент у ворот Муслеры. Мощно пробивал Черышев с линии штрафной - голкипер на месте.

18' Открытый футбол демонстрируют команды, а не отсиживаются в обороне. Было несколько полумоментов у россиян. Уругвай играет более контратакующий футбол.

22' Гоооооооооооооол! Второй мяч забивают уругвайцы! После подачи углового россияне не смогли вынести мяч. Ласкальт пробил с лету, мяч задел Черышев и существенно изменил траекторию. Акинфеев был бессилен. 2:0

28' Еще один момент возле ворот Акинфеева! Классный момент был у Бентанкура, голкипер не отбил, мяч полетел в сторону ворот, но Кудряшов в последний момент вынес мяч из под ноги Кавани.

34' Уругвай спокойно контролирует матч, складывается ощущение, что россияне просто не знают как дойти до ворот Муслеры, многие ошибаются россияне в простых ситуациях.

36' Красная карточка! В меньшинстве доигрывать россияне этот матч. Смольников получил вторую желтую карточку за фол против Ласкальта

38' Сразу замена в составе России. Фернандес выходит на поле вместо Черышев.

43' После удаления темп игры значительно упал. Уругвай выманивает россиян на свою половин. А они не хотят, откровенно доигрывают тайм команды.' После удаления темп игры значительно впив. Уругвай выманивает россиян на свою половин. А они не хотят, откровенно доигрывают тайм команды.

Перерыв!

Статистика первого тайма:

Владения мячом: 56% - 44%

Удары (в створ): 5 (3) - 1 (1)

Фолы: 9-8

Интересные события отбывают в параллельном матче. В поединке Саудовская Аравия - Египет уже было назначено два пенальти!

Второй тайм!

47' Начался тайм еще одним опасным моментом у ворот России. Кавани пробивал штрафной с выгодной позиции, но попалв стенку.

56' Без моментов играют команды во втором тайме. Много борьбы. Тот случай, когда "одни не хотят, а другие не могут"

62' Уругвай обладает игровым преимуществом, но в атаку идет без особого энтузиазма. Россия пытается контратаковать, но до ворот соперника также не доходит.

65' Игнашевич в штрафной ударил по ноге Кавани, но арбитр случай проигнорировал и видеоасистенты ему не помогли. Хотя пенальти был довольно очевиден.

69' Кавани отличный сольный проход по левому флангу завершил очень неточным ударом.

74' Муслера бесспорно загрустил, и едва не привез гол в свои ворота. К счастью Дзюба в створ не попал.

80' Классный момент не использовали уругвайцы. Суарес воспользовался ошибкой россиян в центре поля, вышел один на один с Акинфеевым, и вместо того чтобы забить, решил отдать пас на Кавани, Эдисон такого подарка не ожидал и не смог принять мяч.

85' Арраскаета едва не закрутил мяч в ворота с углового, Акинфеев в последний момент вытащил круглого из-под перекладины.

89' Родригес мощно пробил из-за пределов штрафной, голкипер сборной России вновь уна высоте.

90' Гооооооооооол! Кавани таки забил! Первый гол на турнире. Годин замкнул ударом головой подачу с углового, Акинфеев раз "вытащил", но на добивании первым был Кавани 3:0

Финальный свисток!

Уругвай получает более чем уверенную победу и с девятью баллами занимает первое место в группе А.

Уругвай в 1/8 сыграет против второй команды группы B, Россия в соответствии против первой команды группы. Соперники определятся сегодня в 21:00. Сборная Ирана сыграет против Португалии, а Марокко против Испании. Потеряла шансы на проход дальше, только сборная Марокко, остальные команды будут бороться за плей-офф. Gazeta.ua проведет онлайн трансляцию обоих поединков.

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