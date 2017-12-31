В течение 2016-2017 годов лишь 88 Украинских получили статус беженца, а 239 Украинская получили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите,передает со ссылкой на .

Таким образом посольство Украины отреагировало в субботу на заявление пресс-секретаря польского правительства Джоанна Копцинськои, которая в пятницу подчеркнула, что Польша приняла большое количество беженцев из Украины. Об этом сообщает Укринформ.

"В течение 10 месяцев 2017 компетентными органами Польши был предоставлен статус беженца 56 гражданам Украины (в 2016 году - 32) и принято 175 решений о предоставлении Украинской статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите (в 2016 году было 64 таких решения)", - говорится в сообщении посольства.

По официальной информации Управления по вопросам иностранцев Польши, в течение января-октября 2017 года до Управление обратились 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. В 2016 году таких обращений было 1306, то же это категории лиц уменьшилась вдвое.

"На 1 июля 2017 действительны разрешения на жительство в Польше мало более 128 тыс. Граждан Украины (из них 79 человек имели статус беженца)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в первом полугодии 2017 Украинский выдано 91 436 разрешений на работу различных типов. Для сравнения, в 2016 году украинцы получили 103 208 разрешений на работу.

"Консульскими учреждениями Польши в Украине за девять месяцев 2017 оформлено 988 231 виз (национальные и шенгенские). Количество выданных национальных виз типа Д (трудоустройство, обучение, воссоединение с семьей) в 2017 году увеличилась в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

Ранее Копцинська заявила, что Польша приняла "много беженцев из Украины, где идет война". По ее словам, благодаря таким действиям как прием беженцев из Украины Польша помогает преодолеть напряжение на восточном фланге ЕС, а западные партнеры это не хотят принимать во внимание.

Высокопоставленные Польше не впервые называют украинских трудовых мигрантов, которые платят налоги и социальные отчисления, беженцами, которые находятся на полном содержании государства.

Президент Польши Дуда подписал закон, по которому скоро должно начаться строительство стены на границе с Украиной и Беларусью. Такой проект будет осуществляться в рамках защиты страны от африканской чумы свиней.

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