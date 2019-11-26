|Свастики на памятнике Шолом-Алейхему: в деле появилась еще одна квалификация
|26.11.2019 11:56
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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"На месте происшествия находятся коммунальные службы для ликвидации надписей с поверхности памятника. Также следователи дополнительно квалифицировали произошедшее по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы, уточнили в полиции.
Ранее об инциденте в Facebook сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман.
Полиция начала уголовное производство по факту повреждения памятника Шолом-Алейхему в Киеве по статье "хулиганство" и сейчас разыскивает вандалов.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко резко осудил осквернение неизвестными памятника Шолом-Алейхему в Киеве и призвал к оперативному расследованию инцидента.