Народный депутат фракции "Слуги народа" Максим Бужанский поставил ультиматум генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Он требует, чтобы руководитель ГПУ до четверга, 28 ноября, внес в парламент представление о снятии неприкосновенности с Петра Порошенко. Об этом Максим Бужанский сообщил в своем Telegram-канале.

"Генеральный прокурор, у вас есть два дня на то, чтобы внести в парламент представление на снятии с Порошенко неприкосновенности. До вечера четверга. В таком случае в пятницу регламентный комитет, во вторник - голосование в зале", - поставил условие депутат.

По словам Бужанского, если Рябошапка не сделает этого, то тем самым сознательно даст возможность экс-президенту спрятаться за политическими акциями протеста, приуроченными к "нормандской встрече".

"Таким образом вы официально подтверждаете, что играете с Порошенко в одной команде. Не забывайте, 7 декабря у вас сто дней с момента пребывания в должности, ваши действия в следующие два дня лягут в основу кадровых выводов парламента", - предупредил "слуга народа".

Напомним, г

енеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил об уголовных производствах, в рамках которых экс-президент Петр Порошенко проходит не просто как свидетель, а уже и как подозреваемый.

Об этом генпрокурор рассказал в интервью изданию " Настоящее время ".

При этом Руслан Рябошапка не стал отрицать, что большинство производств в Госбюро расследований были открыты против Порошенко по заявлению юриста Адрея Портнова.

"Ну, если ГБР видит возможные признаки преступления, они не могут не открыть производство и не расследовать его. Некоторые расследования уже завершены, готовы проекты подозрений. Но пока на этой стадии они остановлены. Другие продолжаются. У нас в прокуратуре есть собственные расследования, связанные с бывшим президентом Украины.

И они открыты не по обращению Портнова. По нашим собственным материалам. ... Я не хотел бы сейчас конкретно об этом говорить. Дела связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом", - заявил генпрокурор.

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